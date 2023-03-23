Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı” ve “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Komite, daha sonra “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Rekabet Kurulu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Devrim Barçın da katıldı.