Görevden alma ve atamalar devam ediyor… Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müdürü mevkiine Huriye Kutup’un atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun imza koyduğu karar metni ise şu şekilde:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 2. Maddesinin (2.) fıkrası kapsamına giren Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Mevkiine Sayın Huriye Kutup'un 15.11.23 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”