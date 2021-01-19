Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

ABD'nin en büyük ikinci bankasının müşterileri Bitcoin'e yöneldi

Bank of America Corp.'un (BofA) anketine göre Wall Street'teki spekülatif çılgınlık arttıkça en fazla işlem 2017'den beri ilk kez Bitcoin'den geçiyor. BofA, toplam aktifler bakımından JP Morgan'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda.

19 Ocak 2021 Salı 18:48
537 Okunma
ABD'nin en büyük ikinci bankasının müşterileri Bitcoin'e yöneldi

Bank of America Corp.'un (BofA) anketine göre Wall Street'teki spekülatif çılgınlık arttıkça en fazla işlem 2017'den beri ilk kez Bitcoin'den geçiyor. BofA, toplam aktifler bakımından JP Morgan'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda.

Yatırım bankasının bu ayki anketine katılan yatırımcılar, perakende traderlar ile kurumsal isimlerin kripto çılgınlığına dahil olmasıyla birlikte Bitcoin'de uzun pozisyonların eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını düşünüyor.

Bununla birlikte BofA'nın anketi Bitcoin tutan fon yöneticisi sayısının arttığına işaret etmedi.

Ayrıca anket, yatırımcıların küçük sermayeli şirketlerde ve değer şirketlerinden gelişen piyasalara kadar reflasyonist stratejilerde pozisyonlandığını gösteriyor. Buna göre hisse pozisyonlanması üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BofA müşterilerinin kâr artışı konusunda 2002 yılından bu yana en iyimser beklentiler içerisinde olması, kurumun stratejistlerine göre piyasada düzeltmenin yakın olabileceğini işaret ediyor.

BofA, toplam aktifler bakımından JP Morgan'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Döviz Kurları / 18 Ocak 2021
Döviz Kurları / 18 Ocak 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim