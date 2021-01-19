ABD'nin en büyük ikinci bankasının müşterileri Bitcoin'e yöneldi

Bank of America Corp.'un (BofA) anketine göre Wall Street'teki spekülatif çılgınlık arttıkça en fazla işlem 2017'den beri ilk kez Bitcoin'den geçiyor. BofA, toplam aktifler bakımından JP Morgan'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda.

Yatırım bankasının bu ayki anketine katılan yatırımcılar, perakende traderlar ile kurumsal isimlerin kripto çılgınlığına dahil olmasıyla birlikte Bitcoin'de uzun pozisyonların eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını düşünüyor.

Bununla birlikte BofA'nın anketi Bitcoin tutan fon yöneticisi sayısının arttığına işaret etmedi.

Ayrıca anket, yatırımcıların küçük sermayeli şirketlerde ve değer şirketlerinden gelişen piyasalara kadar reflasyonist stratejilerde pozisyonlandığını gösteriyor. Buna göre hisse pozisyonlanması üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BofA müşterilerinin kâr artışı konusunda 2002 yılından bu yana en iyimser beklentiler içerisinde olması, kurumun stratejistlerine göre piyasada düzeltmenin yakın olabileceğini işaret ediyor.

BofA, toplam aktifler bakımından JP Morgan'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda.