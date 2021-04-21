Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Gençlik Dairesi'nde vaka!
Kapat

Altın bu yılın zirvesinde

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:10
90 Okunma
Altın bu yılın zirvesinde

Altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve ekonomik toparlanmaya dair endişelerle şubat ayından bu yana neredeyse en yüksek seviyede bulunuyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle bu yılın zirvesini gördü.

Piyasa görünümü Asya hisseleri ve ABD vadelilerindeki düşüş birlikte daha temkinli bir hal alırken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi de son 5 haftanın en düşük seviyesine yakın bulunuyor. Düşen faizler, faizsiz bir varlık olan altını daha cazip hale getiriyor.

Mart ayında yüzde 1,75 seviyesine kadar tırmanan 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizleri nisan ayında yüzde 1,56 seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN FİYATI

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki düşüş ile birlikte 2021’in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, mart ayında küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişi takip ederek, ayı yüzde 10’a yakın yükselişle kapatmıştı.

Nisan ayında da yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın, dolar/TL’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 465 TL ile 2021'nin zirvesini gördü.

ONS ALTIN FİYATI

Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra nisan ayında yükselişe geçen ons altın, Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1.765 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra çarşamba günü son iki ayın zirvesine ulaşarak 1.781 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
Gram Altın Bu Yılın Zirvesinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 21 Nisan 2021
Döviz Kurları / 21 Nisan 2021
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Döviz Kurları / 20 Nisan 2021
Döviz Kurları / 20 Nisan 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim