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Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bin doları geçti

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, ilk çıktığı günden bu yana en yüksek değerine ulaşarak 50 bin dolar barajını aştı.

16 Şubat 2021 Salı 15:03
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Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bin doları geçti

Bitcoin, gün içinde yüzde 3,9 artarak 50 bin dolar barajını geçti.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, 2021'in başından bu yana ise yüzde 72 arttı.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. 

1 HAFTADA YÜZDE 20 ARTTI

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

Daha sonraki günlerde Mastercard ve Bank of New York Mellon'un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile Bitcoin yeni bir rekor kırmış, 49 bin dolar seviyesine çıkmıştı.

Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 900 milyar dolar sınırına geldi.

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