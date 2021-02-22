Çeyrek altın kaç TL? 22 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 402 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 660 lira, Cumhuriyet altını 2.700 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları…

Geride bıraktığımız hafta sert bir düşüş yaşayarak son 7 ayın en düşük seviylerini gören altının gram fiyatı, haftayı 397 lira seviyelerinde tamamlamıştı.

Yeni haftada ise yükselişe geçen gram altın, 402 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 660 lira, Cumhuriyet altını 2.700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,60 primle 1.792,91 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde piyasalarda TCMB tarafından açıklanacak şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının yanı sıra TÜİK tarafından açıklanacak 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri, şubat ayı Sektörel Güven Endeksleri ve ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi takip edilecek. Dünya genelinde corona virüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

NTV