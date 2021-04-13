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Denizlerden 10 bin metrekare 'hayalet ağ' çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında geçen yıl "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş 10 bin metrekare ağ ile 500 av aracı denizlerden temizlendi.

13 Nisan 2021 Salı 11:32
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Denizlerden 10 bin metrekare 'hayalet ağ' çıkarıldı

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve getirilen düzenlemelere uyumun denetlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, depolar, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde il müdürlüklerince hazırlanan "Yıllık Denetim Programı" çerçevesinde denetimler yapıldı. Bunun yanında, ihbar ve şikayetlere dayalı anlık denetimler de gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 2020 yılında toplam 176 bin 176 denetime imza atılırken, 1132 ton su ürününe, 5 bin 69 av aracına ve 202 balıkçı gemisine el konuldu.

Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla balık boy afişleri hazırlanırken, bunlar başta okullar olmak üzere balıkçılardan tüketicilere kadar her kesime dağıtıldı.

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında da 2020 yılında 10 lokasyonda "hayalet ağ" olarak nitelendirilen 10 bin metrekare büyüklüğünde 53 ağ, 500 sepet ve benzeri av aracı sulardan çıkarıldı. Proje kapsamında farkındalık çalışmaları da yürütüldü.

Denizlerde ve iç sularda her türlü hava koşulunda, yılın 12 ayında 24 saat görev yapabilecek nitelikte ve donanıma sahip kontrol ve araştırma gemileri alımı da planlandı. Geçen yıl Sinop İl Müdürlüğüne kontrol teknesi alımı tamamlanırken, Adana ve Bursa için çalışmalar devam ediyor.

"İstanbul Yapay Resif Projesi" kapsamında geçen yıl Adalar bölgesinde belirlenen iki noktaya 456 yapay resif bloğu imal edilip denize atıldı. Yapay resif sahalarında izleme çalışmaları ile Marmara Denizi'nde resif tarlaları oluşturulması çalışmalarına devam edilecek.

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemileri destekleme kapsamına alınırken, geçen yıl 13 bin 132 balıkçı gemisi sahibine destekleme ödemesi yapıldı.

Balon balığına destek

İstilacı yabancı bir tür olan balon balığının denizlerdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasına destek kararı alınmıştı. Geçen 2 Aralık'ta yayımlanan destekleme tebliği sonucu, 24 günlük süre içinde avlanan 46 bin 192 balon balığı kuyruğu il müdürlükleri tarafından teslim alındı. Destekleme ödemeleri bu yıl içinde yapılacak.

Öte yanan denizlerde balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
çevrenin KorunmasıDenizlerin Ağlardan Temizlenmesi
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