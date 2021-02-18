Faiz kararı sonrası dövizde son durum

Haftanın en kritik gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı.



Yılın ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 17'de bıraktı.

TCMB açıklamasında, "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" denildi.



Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararının ardından 6,93-6,94 seviyelerinde yatay seyrediyor. Euro/TL ise 8,35'in üzerinde işlem görüyor.

Ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu.