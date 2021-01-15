İngiliz ekonomisi kasımda yüzde 2,6 daraldı

ONS verilerine göre İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini temsil eden hizmet sektörü kasımda yüzde 3,4 daralırken, hizmet sektöründe GSYH'nin salgın öncesine kıyasla yüzde 9,9 daha düşük olduğu kaydedildi.

ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, “Ekonomi, salgının durdurulması amacıyla kasımda uygulamaya sokulan kısıtlamalardan darbe aldı.Öte yandan birçok işletme salgın döneminde yeni çalışma koşullarına adapte oldu” İfadelerini kullandı.

İlkinden daha hafif atlatıldı

Kasımda ülkede inşaat faaiyetlerinin devam ettiğini, okulların açık olduğunu hatırlatan Morgan, “Bu yüzden kasım ayındaki karantinanın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ilk karantina uygulamasından daha az oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise büyüme verilerinin İngiltere’nin karşı karşıya kaldığı zorluğu bir kez daha gösterdiğini belirterek, Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanması ve hükümetin verdiği ekonomik destek nedeniyle halkın umudunu koruması gerektiğini söyledi.

Sunak, “Verilen desteklerle, direncimizle ve Britanya halkının girişimciliği ile bunu atlatacağız” ifadesini kullandı.

2021'de büyüme bekleniyor

İngiltere, 2020 yılının mart ayında başlayan ilk karantina uygulamasının ardından kademeli olarak kısıtlamaları hazirandan itibaren gevşetmeye başlamıştı.

Ülkede salgında ikinci dalganın yaşanması ve vakaların hızlı bir şekilde artması nedeniyle kasımda yeniden karantina uygulamasına dönülmüştü.

İngiliz Hazinesinin geçen yılın aralık ayında yayımlandığı tahminlere göre ise İngiliz ekonomisinin 2020 sonunda yüzde 11,1 seviyesinde daralmış olması bekleniyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası ise 2020 yılında yüzde 11 daralmanın ardından 2021 yılında yüzde 7,25 ile güçlü bir büyüme bekliyor.

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle 14 Ocak’ta 1248 kişi hayatını kaybetti.