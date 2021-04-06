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Roubini'den orta vadeli dolar tahmini

Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizindeki yükselişin piyasaları karıştırabileceğini ve Archegos Capital gibi birçok hedge fonu ya da özel varlık yönetim şirketini çöküşe sürükleyebileceğini vurgularken, doların orta vadede ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacağını belirtti.

06 Nisan 2021 Salı 14:26
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Roubini'den orta vadeli dolar tahmini

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizine işaret ederek, yükselişin devam etmesinin piyasaları karıştırabileceğini söyledi. 

Roubini, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin bu sene yüzde 2’nin üzerine çıkmasıyla ilk şokun gerçekleşebileceğini vurguladı.

Bloomberg News'e konuşan Roubini, risk iştahındaki artış ile ilgili "Büyük çapta balonlar, risk alma ve kaldıraçlı işlem görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla kaldıraçlı işlemle büyük boyutlarda risk aldı ve bu da bazılarının patlayacağı anlamına geliyor" dedi.

Roubini'ye göre, dolar orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak ve ABD'nin Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelere yaptırımlarının da bu ülkelerin dolardan uzaklaşmasına neden olacak.

Anahtar Kelimeler:
Nouriel RoubiniDolarDöviz Kurları
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