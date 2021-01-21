Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Flaş Haber
17'si yerel 27 pozitif vaka
Kapat

TCMB’nin faiz kararı sonrası dövizde ilk rakamlar

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

21 Ocak 2021 Perşembe 14:15
611 Okunma
TCMB’nin faiz kararı sonrası dövizde ilk rakamlar

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haftanın açılışında 7,50’nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40’lara doğru çekilen dolar/TL, bugün TC Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 7,39’un hemen üzerinde değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan Euro/TL ise 8,98 civarında hareket ediyor. Sterlin ise 10,13 bandında seyrediyor.

TC Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gitmediğini açıkladı.

TCMB’nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası‘nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararlar da izleniyor. ECB’nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde’ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Döviz Kurları / 20 Ocak 2021
Döviz Kurları / 20 Ocak 2021
ABD'nin en büyük ikinci bankasının müşterileri Bitcoin'e yöneldi
ABD'nin en büyük ikinci bankasının müşterileri Bitcoin'e yöneldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim