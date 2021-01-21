TCMB’nin faiz kararı sonrası dövizde ilk rakamlar

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haftanın açılışında 7,50’nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40’lara doğru çekilen dolar/TL, bugün TC Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 7,39’un hemen üzerinde değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan Euro/TL ise 8,98 civarında hareket ediyor. Sterlin ise 10,13 bandında seyrediyor.

TC Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gitmediğini açıkladı.

TCMB’nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası‘nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararlar da izleniyor. ECB’nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde’ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.