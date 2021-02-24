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TL'de zorunlu karşılıklar 200 baz puan artırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde yaptığı değişiklikle, TL zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdığını açıkladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:34
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TL'de zorunlu karşılıklar 200 baz puan artırıldı

TCMB'den yapılan açıklamada, "2021 yılı Para ve Kur Politikası" metninde zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağının belirtildiği anımsatılarak, şöyle denildi:

"Bu çerçevede;

- Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına,

- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine,

- Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmesine,

karar verilmiştir."

Açıklamaya göre, yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artması, buna karşın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0.5 milyar dolar tutarında azalması öngörülüyor.

Açıklamada, "Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13.5 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 5 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

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