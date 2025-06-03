Karavelioğlu, yıllık enflasyon rakamı ile politika faizi arasındaki makasın da 10 puanın üzerine çıktığını, bunun da faiz indirimine kapı araladığını belirtti.

Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğu’nun açıklaması şöyle;

‘TÜİK mayıs ayı aylık enflasyonunu %1,53 olarak açıkladı ve yıllık enflasyon %36’nın altına geldi. Mayıs ayı enflasyon datası Merkez Bankası’nın elini rahatlattı ve 19 Haziran ‘da yapacağı toplantıda faiz indirimine kapı araladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaşanan türbülans sonrasındaki olağan toplantısını 17 Nisan ‘da yapmış ve politika faizini %42.5’ten %46’ya yükseltmişti.

Bugün açıklanan enflasyon rakamı ile yıllık enflasyonun %35.41’e gelmesiyle TCMB’nin politika faizi arasındaki makas 10 puanın üzerine çıktı.

Rezervlerin güçlenmeye başlamasının da verdiği destekle TCMB’nin 19 Haziran’da yapacağı Para Piyasası Kurulu toplantısında bir faiz indirimi yapmasını beklemek gerekir’