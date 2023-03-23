Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak.
AA Finans'ın, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLEYENLER DE VAR
Reuters'ın anketinde ise 18 ekonomistin 12'si, Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini tahmin etti. 6 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirim bekliyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.
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