Reuters'ın anketinde ise 18 ekonomistin 12'si, Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini tahmin etti. 6 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirim bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.

50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLEYENLER DE VAR

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.