Bunlar da ilginizi çekebilir

Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.