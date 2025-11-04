İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı.
Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şüphelilerin ifadelerini yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verecekleri öğrenildi.