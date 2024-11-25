Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle tüm ilçelerde arızalar meydana geldiğini belirtti.

EL-SEN Başkanı Tuğcu, “Ülkemizde dün yaşanan kötü hava koşullarından dolayı tüm ilçelerde büyüklü küçüklü birçok arıza meydana gelmiştir. Arıza meydana gelen bölgelere KIB-TEK nöbetçi ekipleri yanında takviye ekiplerle arızaların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Ahmet Tuğcu, “Güzelyurt, Girne, İskele ve Gazimağusa’da birkaç küçük lokal arıza dışında tüm arızalar giderilmiştir. Lefkoşa’da ise şu anda 10 ekip ve Güzelyurt'tan gelen takviye ekiple çalışmalar devam ediyor” dedi.

Tuğcu, ilerleyen saatlerde bu arızaların tamirinde sona gelineceğini kaydetti.