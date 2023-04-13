Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda örgütlü El-Sen’in geçtiğimiz hafta başlayan eylemi nedeniyle ülkede birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanmaya ve kesintiler nedeniyle vatndaşların mağduriyetleri artarak devam ediyor.

KKTC’de dün gece meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış sırasında şimşek düşmesi sonucu Serhatköy, Gayretköy, Mevlevi, Şahinler, Kalkanlı, Yukarı Bostancı ve Lefke’nin bir bölümünde dün geceden bu yana elektrik olmadığı öğrenildi. Mağusa bölgesinde ise Akdoğan’da da elektrik kesintisi yaşanmaya devam ediyor.

El-Sen üyesi KIB-TEK personelleri elektrik arızalarına “Sivil itaatsizlik” nedeniyle müdahale etmiyor.