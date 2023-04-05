Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda örgütlü sendika EL-SEN'nin yaptığı eylemler nedeniyle ülke genelinde vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşıyor.

EL-SEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre yaşatılan mağduriyet devam edecek.

EL-SEN, 6 Nisan tarihinden itibaren,hükumetin geri adım atmaması halinde ülkeyi karanlığa gömeceğini yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili yasa tasarısı Meclisten geçerse, 6 Nisan Perşembe gününden itibaren etkileri aynı günden başlayıp uzun bir süre bu halkın mağduriyetine sebep olacak niteliktedir. Bu kapsamda ,sendika üyelerimiz bu tasarıdaki değişikliklerden sonra herhangi bir ariza durumunda müdahale etmeyecektir.

ŞALTERİ KAPATACAKLAR.... EL-SEN açıklamasının devamında şu sözlere dikkat çekti" Bu değişiklik yasalaşırsa, herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükûmet geri adım atana kadar müdahale etmeycektir. Bu da çok ciddi kesintiler, karanlıklar demektir. Mevcut hükümet, tüm karanlıkların sorumlusudur. Eğer günlerdir süren görüşme talebimizi dinlemeyecek ve görüşmeden kaçmaya devam edeceklerse, 5 Nisan Perşembe gününden sonra, 8’inci günümüzde aktif olarak yürüttüğümüz arıza tamiratlarını süresiz olarak durduracağız."