Kazayla ilgili polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

01.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun 25-26’ıncı kilometreleri arasında, Hasan Tayıb SEMİR (E-24) yönetimindeki ER 751 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksyon hakimiyetini kaybederek yol solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra savrulup, elektrik direğine de çarpıp durmuştur.

Çarpmanın etkisiyle kırılan elektrik direği üzerindeki trafonun bahse konu aracın üzerine düşmesi sonucu, araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu bahse konu araç, elektrik direği ile trafosu tamamen yanmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Tayıb SEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

