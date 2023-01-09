Elektrik faturaları geçen yıllara göre çok daha fazla geliyor. Zorlu durumda olan ekonomiyle baş etmeye çalışırken birçok vatandaş elektrik faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Fark edilmeden yapılan bazı basit hatalardan uzak durmak ve uzmanların belirttiği etkili yöntemleri denemek faturanızın yarıya inmesini sağlayabilir.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN

Bulaşık makinenizdeki ısıyla kurutma döngüsünden çıkın. Bunun yerine, kapıyı aralayın ve bulaşıklarınızın kurumasına izin verin. Bulaşık makinenizin havayla kurutma seçeneği varsa, ısıyla kurutma yerine onu kullanın. Kaliforniya Enerji Komisyonu'na göre, hava kurutma plakaları bulaşık makinenizin enerji kullanımını %15 ila %50 oranında azaltabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN

Bu bulaşık makinesi ipuçları, bulaşıklar temizlenemeyeceği için yükleri tekrarlamanız gerekirse elektrik tasarrufu sağlamaz. Bu yüzden bulaşıkları doğru yerleştirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin tabakları alt rafa, kaseleri üst rafa ve bardakları ters olarak yerleştirmelisiniz. Tencereler ve diğer büyük parçalar ayrı yıkanmalıdır.

FAN KULLANIN

Dünyanın yazları sıcak olan bir bölgesinde yaşıyorsanız, termostata dokunmak yerine tavan vantilatörlerinizi açın. ABD Doğal Kaynak Savunma Konseyi'ne göre, bir tavan vantilatörü kullanmak bir odayı 10 Fahrenheit derece daha serin hissettirebilir ve bir fan, merkezi bir klimanın kullandığı enerjinin %10'unu kullanır.

AKILLI AMPUL KULLANIN

LED aydınlatmaya geçmediyseniz şimdi tam zamanı. ABD Enerji Bakanlığı, LED ampullerin akkor ampullere göre en az %75 daha az enerji kullandığını ve 25 kat daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. Bu, zaman içinde çok fazla tasarruf anlamına gelir.

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN

Yemek pişirirken fırın kapısını her açtığınızda, iç sıcaklık 25 Fahrenheit derece düşebilir. Fırın daha sonra sıcaklığı tekrar yükseltmek için daha fazla elektrik kullanmak zorundadır. Elektrik tasarrufu yapmak için camında içeri bakın ve kapağını açmak yerine fırının ışığına güvenin.

KÜÇÜK ŞEYLERİ ISITMAK İÇİN UFAK ALETLERİ KULLANIN

Küçük bir şeyi ısıtıyor veya pişiriyorsanız, mikrodalga fırın veya ekmek kızartma makinesi gibi daha küçük bir cihaz kullanın . Bunlar fırından önemli ölçüde daha az elektrik kullanır.

AKILLI PRİZ KULLANIN

Elektronik ve cihazlarınızın enerji açısından verimli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak düşündüğünüzden daha fazla elektrik kullanıyor olabilirsiniz. Akıllı priz , duvarınıza takılan bir alettir; elektronik cihazlarınızı otomatik olarak açıp kapatacak şekilde programlayabilirsiniz.

KURUTMA MAKİNESİNİ TEMİZ TUTUN

California Enerji Komisyonu, kurutucuların bir evin toplam elektrik kullanımının yaklaşık %6'sını kullandığını söylüyor. Kurutma makinenizi temiz tutarak daha verimli çalışmasına yardımcı olabilirsiniz ve her yükten sonra tiftik tuzağını boşaltmak, bir kurutucunun gereğinden fazla çalışmasını durdurmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir.

ÇAMAŞIRLARI YIKARKEN SOĞUK SU KULLANIN

Çamaşır yıkarken soğuk su kullanmaya başlayın. Neden? Niye? Çünkü Tüketici Raporlarına göre, bir yükü yıkamak için kullanılan elektriğin %90'ı suyu ısıtmaya gidiyor. Enerji Tasarrufu İttifakı ayrıca soğuk suda çamaşır yıkamanın elektrik faturalarında yılda 63 dolar tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. Deterjanların çoğu zaten soğuk suda daha iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

HAVA KANALLARINI KONTROL ETTİRİN

Evinizdeki hava kanalları size büyük paralara mal olabilir. Delikleri, tıkanmaları ve sızıntıları olan kanallar, HVAC verimliliğinin yaklaşık %20'sini kaybedebilir. Bu sorunlardan herhangi birine sahipseniz, kanallarınızı bir profesyonele kontrol ettirin.