Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki dizel jeneratörlerdeki bazı parçaların arızalandığını ancak sorunun giderildiğini söyledi. Aydın “Bugün ülke genelinde bir kesinti yaşanacak mı?” sorusuna ise “Hayır sorun vardı giderildi” yanıtını verdi. Aydın 17.5 KW gücünde 4 yıldır bozuk olan dizel jeneratörün de önümüzdeki hafta sisteme sokulacağını ekledi.

“Geçen yıla göre talep yüzde 50 arttı!”

Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin talep artışı olduğuna dikkat çeken Dalman Aydın “Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı tüketimine bakıldığında yüzde 50’lik bir artış görüyoruz. Tüketim beklenenin üzerine çıktı.” İfadelerini kullandı.

“Depoların dibindeki yakıt kullanıldı…”

Elektrik talebindeki artış kaynakları yakıt tedariğinde de sorunlar yaşandığına değinen Aydın, “Tedarik programının dışına çıkmak zorunda kaldık. Depoların dibindeki yakıt kullanıldı. Bu yakıt kirli bir yakıttı” dedi.

“4 yıldır bozuk olan jeneratör devreye alınıyor…”

Teknecik Elektrik Santrali’nde kapasite artışına gidilmeden eski makinelerin bakımına yoğunlaştıklarını kaydeden Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın “Hem Kıb-Tek hem de AKSA yeni enerji yatırımları yaptı. Ama baktığımızda bu kesintilerin nedeni yatırımla alakalı değil. Yıllardır dokunulmayan bakılmayan sistemlerin ele alınmasıyla bazı sorunlar düzene girecek” dedi.

Dalman Aydın, 17.5 KW gücünde 4 yıldır bozuk olan dizel jeneratörün de önümüzdeki hafta sisteme sokulacağını ekledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs