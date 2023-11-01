GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER- PELİN YÜKSELAY

Dün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu, yapılan yüzde 31’lik zam oranını yüzde 15’e çektiğini açıklasa da vatandaşlar elektriğe yapılan zamma tepki göstererek, KKTC’de yaşanan hayat pahalılığına dikkat çekti ve “Geçinemiyoruz!” dedi.

VATANDAŞ “ÇARESİZ” HİSSEDİYOR…

Gündem Kıbrıs ekibi, sokağa çıkarak vatandaşa alınan bu zam kararını sordu. Evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, 'çocuk mu okutacağız, kira mı ödeyeceğiz, gıda mı alacağız, elektrik mi ödeyeceğiz, ne yapacağımızı şaşırdık' diye konuştu. Hükümetten ciddi anlamda adımlar beklediklerini dile getiren vatandaşlar, artık çaresiz olduklarını belirtti. Zam oranının önce 31 olarak açıklanması, ardından da yüzde 15’e çekilmesinin duyurulmasının ardından vatandaşın yorumu ise “Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler” oldu.

“HER GÜN HER ŞEYE ZAM GELİR”…

İbrahim Tunççağ, “Memnun değiliz ve zamlar karşısında çaresiziz ama elden ne gelir? Kötü günler bizi bekliyor, gidişat öyle. Halk olarak ayaklansak ne olacak? Elektrik zammı diyorsunuz ama her gün her şeye zam gelir. Ciddi adımlar atılmalı, halk eriyor ama zam harici yapılan bir şey yok” dedi.

“EKMEK ALMAKTA BİLE ZORLANIYORUZ”…

Aydan Sermenli, “Çok büyük bir zam, bu yaşadığımız hayat pahalılığında çok fazla. Geçim sıkıntımız var, çocuk okutuyoruz. Her şey o kadar pahalı ki ekmek almakta bile zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR ÇOCUKLARINI OKUTAMAZ OLDU”…

Ali Alkın, “Çok kötü, çok vahim bir durumdayız... Ne olacak bu zamların sonu böyle? İnsanlar hayat pahalılığından dolayı çocuklarını okutamaz oldu. Eve nasıl ekmek götüreceğiz derdinde insanlar, bir de üzerine bu kadar zam? Hakkımızda hayırlısı... Devlet artık vatandaşı için bir şeyler düşünmeli” ifadelerini kullandı.