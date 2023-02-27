Tarım Dairesi 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 47 numunede 44 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

Cahide Kılıç’a ait Arap Kızı Elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Halil Kasap Paz. ait Salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Svs Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerde 14 numunede 13 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Tatlısu köyü sakini Hamit Yıldız’a ait Yeşil Çarli Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

