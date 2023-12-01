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Yerli ürünlerde 18 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı. Alsancak köyü sakini Caner Safel’e ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Çamlıbel köyü sakini Nihat Aydın’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.

İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!

İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde 42 numunede 40 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi, 24-30 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

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