Buna göre, ithal ürünlerden alınan 22 numunenin 20’si temiz, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

REE Cahide Kılıç’a ait Elma Stk. ve Çeri Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8’i de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen numuneye rastlanmadı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, “19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiştir” denildi.