Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, “Birleşmiş Milletler Barış Gücünün ara bölgede bulunan Çetinkaya Taksim Sahasında yürüttüğü hukuk dışı faaliyetleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, konuya ilişkin açıklamasında, ”Dikelya İngiliz Üs bölgesindeki ara bölge, bundan bir süre önce Rumlara peşkeş çekilmişti. Şimdi de, Rumları KKTC Devletinin itibarını zedelemek için, Çetinkaya’nın Tapulu arazisine BM aracılığı ile tecavüze yeltenmektedirler. Bu tecavüze, derhal son verecek, siyasi ve askeri tedbirler ivedi olarak uygulamaya konmalıdır. KKTC tarafının hukuka saygılı ve barışçı girişimleri, BM ve Rum tarafınca, acizlik olarak değerlendirilmekte olduğu inancındayız” ifadelerine yer verdi.

“Hükümeti, egemen KKTC Devleti’ne yaraşır kararlılığına sahip çıkmaya, gereğini yapmaya çağırıyoruz” diyen Ömürlü, “KKTC Devletini yok sayan BM Barış Gücünün KKTC topraklarında görev ifa etmesi derhal yasaklanmalıdır. Gereği yapılmazsa, sivil toplum örgütlerinin mukabelede bulunacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz” şeklinde devam etti.