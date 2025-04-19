Empolder Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Birol Atasü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüklendiği rol gereği Saral’ın Kıbrıs davasını, Kıbrıslı Türklerin Ada toprağında tutunabilmek adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden destek alarak yürüttüğü ortak mücadeleyi çok iyi anlaması gerektiğine işaret edildi.

Atasü açıklamasında özetle şunlara değindi:

“İleri sürdüğü görüşler gösteriyor ki, sayın başdanışman Kıbrıs davasını tam anlamıyla kavrayamadığı gibi hissiyatına da yenik düşmüştür…

Türkiye ile birlikte dünyaya karşı verilmekte olan mücadeleye verilebilecek en büyük zarar ‘Kıbrıslı-Türkiyeli’ ayrıştırmasını bilerek ya da bilmeden körüklemektir. TC ve KKTC’yi yönetenlerin bugüne kadar gözettikleri en büyük hassasiyetlerin başında bu geliyordu. Ne yazıktır ki sayın Saral kamuoyuyla paylaştığı düşüncelerde bu hassasiyete büyük zarar vermiştir…

Saral’dan Sayın Başbakan ve halkımız için özür bekliyoruz ve onu davayı daha yakın öğrenebilmesi açısından davaya yıllarını vermiş insanlarımız, milli arşivimiz, demokratik kurumlarımızı yönetenlerimiz ve üniversitelerimizden doğru bilgileri almasını öneririz.”