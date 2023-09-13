Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İmge, "Parası çalınan Sosyal Sigortalar güvencesindeki yurttaşlarımız, paralarını geri alabilmek için harekete geçebilecekler mi?" diye sordu.



KKTC Sağlık sistemi içerisinde hastaların sağlık hizmetlerine ve ilaca erişiminin oldukça sıkıntılı olduğunu belirten İmge, çözüm reçeteri olduğunu kaydetti.

İmge, şöyle devam etti:



"Yıllardır siyasilerin çözümü belli vaadleri yerine getirmiyor olması, hem sağlık hizmeti sunanları, hem de sağlık hizmeti alanları bıktırmış durumda...Her sistemin istismarcısı her daim olacaktır. Devletin denetim mekanizmalarının işliyor olması ve siyasi iradenin de yolsuzlukların üstüne gitmede engel oluşturmaması gerek.



"Yurttaş toplumsal tepki verebilecek mi?"



Sağlık hizmetlerine türlü zorluklarla uğraşan yurttaşın şimdide sosyal sigorta yatırımındaki paraların çalındığını vurgulayan İmge, "Yurttaşlar sağlık hizmetine erişmek için sessiz, sedasız "bireysel" çözūmler üretmek zorunda kalabiliyor. Siyasilerin üzerinde baskı kurabilmek için halkın güçlü tepkisine ihtiyaç var. Sağlık hizmetine ulaşmada toplumsal tepki vermeyip, çoğunlukla siyasiler kanalıyla bireysel çözümcükler üretme yollarını zorlayan yurttaş, acaba parası çalındığında toplumsal tepki verebilecek mi? diye sordu.