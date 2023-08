-ÖZEL HABER

Yeni Ercan Terminal binası ve yaşanan süreçlerle ilgili katıldığı televizyon programında konuşan Turanlı, zaferlerin taçlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, bunun en güzel yönteminin de kalkınma olduğunu vurguladı.



"Bu havalimanı Kıbrıs halkının malıdır. Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkı vardır. Ben burada sadece bir hizmetkârım" diyen Turanlı, Kıbrıs halkı ile el ele vererek 'eser' dediği Yeni Ercan'ı hayata geçirdiğini anlattı.



"BM, Avrupa Birliği, İngiltere Amerika bize adeta kan davası güdüyor"

"Bu eser KKTC halkının tacıdır" diyen Turanlı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika'yı da uygulanan ambargolar yüzünden sert eleştirdi. Turanlı konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bu havalimanı 10 milyon yolcuya hizmet edecek, Kıbrıs’a girişte insanları ağırlayacak bir mekândır. BM, Avrupa Birliği, İngiltere Amerika bize adeta kan davası güdüyorlar. Nasıl bir yapısınız, nasıl devletlersiniz ki siz KKTC’de yaşayan halkı, turisti yaşam hakkından alı koyuyorsunuz? Bu yaşam hakkıdır. Adamın İngiltere’ye gitmesi gerekiyor. Gidemiyor.KKTC'deki vatandaşlar bunları yapabilmeli. Bu havalimanının uluslarası kriterleri var ama insanlar özgürce seyahat edemiyorlar. Bunu hep beraber başardık, tüm engellemelere rağmen. İlkel ve bağnaz şartlarda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile birlikte bu işi başardı. Bu engellemeleri de aşmak için KKTC halkına çağrımdır, beraber mücadele etmemiz gerekiyor"



Turanlı: Malınıza sahip çıkın, bu malın çok büyük düşmanları var

"KKTC’de bu işi yapmak çok zordu. KKTC'de havalimanı yapmak Türkiye’de havalimanı yapmaya benzemez" diyen Turanlı, KIbrıs Türk halkına bir kez daha seslenerek, "Çok büyük bir iş başardınız. Malınıza sahip çıkın. Bu malınızın çok büyük düşmanı var. Mal sizin borç benim. Bu malı çok iyi sahiplenmeniz, gözünüz gibi bakmanız lazım. 50 yılda kazandınız bu zaferi. Bu havalimanı KKTC’ye büyük ivmeler katacak" diye konuştu.



"Havalimanın çevresinin serbest bölge olması için mücadelem var"

Havalimanın ülkeye yatırımcı sayısını artıracağına dikkat çeken Turanlı, şu sıralar, Havalimanın çevresinin serbest bölge olması için mücadelesi olduğunu kaydetti. Turanlı bunu da halkla beraber başaracağının altını çizdi.



"Rumlar yapılan bu havalimanını kullanacak"

Rumların yapılan bu havalimanını kullanacağını hatta şu anda bile kullanmakta olduğuna vurgu yapan Turanlı, "KKTC devleti, Güneyle beraber ele ele verip Arap Yarımadasının büyük ticaret açığının kapanmasına destek vermeli. Yarın Suriye’de savaş bitecek. Kıbrıs bölgenin ticaretini, iş birliğini sağlayacak mükemmel bir ada olacak. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.



"İsrailli bakanlardan tebrik telefonları aldık"

Havalimanı tamamlandığında İsrail'den 3 bakandan tebrik mesajları aldıklarını anlatan Taş-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, üç bakanın da Bu havalimanının Akdeniz’e barış getirmesini dilediğini anlattı. Sözlerinin devamında 'İsrailliler KKTC'ye gelmek istiyor' diyen Turanlı, şunları söyledi:

"İsrailliler KKTC’ye gelmek istiyor. Niye engelliyorsunuz kardeşim? Bize İsrail’den yılda 1 buçuk milyon turist gelebilir. Aynı şekilde İngiltere, Rusya gelmek istiyorlar, Rusya Konsolosluk açıyor. Yahu arkadaş bize gelmek istiyorlar . Kalitemiz var. Gelmek, görmek bizle yaşamak istiyorlar. Bırakın insanlar gelsin yaşasınlar. Bir sürü yabancı marka Kıbrıs’ta satılıyor, bunlarda problem yok olabilir ama adam Fransa’dan KKTC’ye gelemiyor. Bu büyük bir insanlık ayıbıdır. Buna nokta koymamız lazım."



"Biz günün sonunda anahtarı KKTC halkına verip çıkacağız"

Turanlı konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Bu Ercan KKTC’nin malı. Biz günün sonunda anahtarı Kıbrıs halkına verip çıkacağız. Bunu iyi korumamız lazım. Bu malı elde etmek kolay iş değil. 1 milyon Euro değerinde bir yatırım var orada. Bazı kesimler boş laflar ediyorlar. 10 yılda yaptılar bitirdiler diyorlar. Yahu kazanılan mal, başarı ortada. Bu başarıdan pay almak için alkış tutmak gerekirken, ne idüğü belirsiz, kendini bilmez insanlar laf ediyorlar. Başarıya bakın, ona odaklanın. Şu an cenetten giriş çıkış yapıyorsunuz adaya. Bu havalimanı ülkeye senede 25 milyon Euro para akıtıyor. Bunu her sene alacaksınız şu ana kadar 250-300 milyon para aldınız. Böyle 3-4 proje Kıbrıs adasının hayatını değiştirecek. Bu tarz yatırımlar ülkeye senede 100 milyon Euro'dan fazla para getirir. Şu an KKTC'nin 30 bin yatak kapasitesi var bunun 100 bine çıkması lazım".



"KKTC'de Türkiye’den maddi destek almadan yaşayabilecek kaynak var"

KKTC'de Türkiye'den maddi destek almadan yaşayabilecek kaynaklar olduğunu vurgulayan Turanlı, bunun için mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi. Turanlı bunun için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:



" Öncelikle devletin malını alan ama yatırım yapmayan yerlerin o yatırımcılardan geri alınması lazım. Kardeşim ya yatırım yap ya arsayı geri ver diyeceksin. Sonra başka yatırımcıları davet edeceksin. KKTC'ye yatırım yapmak isteyen ama arazi bulamayan onlarca yatırımcı var. Böylece yatak kapasitesi artacak. Limanlar uluslararası ihaleye açılmalı, yat limanları artırılmalı. Çok uzun bir sahil şeridi var. KKTC yat turizminin cenneti olabilir. Böylelikle ülkeye zengin insanlar gelir. Şimdi halkın cebine para sokmak için zengin insanları ülkeye getirip para kazanmanız lazım. Tüm bunlar halk olmadan olmaz.



"Maraş'a yatırım yapılmalı"

Maraş'a yatırım yapılması gerektiğinin de altını çizen Turanlı, "Maraş geçen yıl açıldı. Orası dünyanın en mükemmel yeri. En güzel denize girilen cenneti. Bugün oarada insanlar denize girmek istiyorlar ama otel yok. Otel yapmanız lazım. Maraş’a ulaşımı kolaylaştırmanız lazım. Koyun Maraş’a otobüs, otobanlar yapın. Tüm dünyayı orada denize sokabilirsiniz" diye konuştu.