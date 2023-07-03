Ekmek, birçok ülkede vazgeçilmez gıdalardan birisi. Ekmek, protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminleri açısından zengin bir gıda olsa da fazla tüketimi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, ekmeği fazla tüketen ülkeleri uyarıyor. Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor. Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda. Türkiye'de bir kişi yılda 199,6 kilogram ekmek tüketiyor. Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kilogram kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131,1 kilogram kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.