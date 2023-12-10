Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye Vadili ve Yeşilırmak'a 2 kg, Çamlıbel, Gemikonağı, Doğancı, Zümrütköy ve Alsancak’ta ise 1 kg yağış düştü.

Yağmur yağan diğer bölgeler ise metrekareye 0,1 ile 0,5 kg yağış aldı.