Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye Vadili ve Yeşilırmak'a 2 kg, Çamlıbel, Gemikonağı, Doğancı, Zümrütköy ve Alsancak’ta ise 1 kg yağış düştü. 

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Yağmur yağan diğer bölgeler ise metrekareye 0,1 ile 0,5 kg yağış aldı.