Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı (metrekareye/kg olarak) şöyle:

“Beyarmudu, Kozanköy 15, Zafer Burnu 13, Kalkanlı, Lapta 12, Salamis, Dipkarpaz 11, Enierenköy 10, Çayönü, Akdoğan 9, Sandallar, Sipahi 8, Kaleburnu, Çayırova, Dörtyol 7, Ercan, Çamlıbel, Mağusa, Mehmetçik, Gönyeli 6, Selvilitepe, Alevkayası, Ziyamet, Zümrütköy, Değirmenlik, Türkeli, Bostancı 5”

Diğer yörelerde ise 0.5 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.