Daire tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefke, Sipahi ve Yeşilırmak’da metrekareye 16 kg; Yenierenköy ve Selvilitepe’de 15 kg; Esentepe’de 14 kg; Alsancak, Çamlıbel, Alevkayası ve Zaferburnu’nda 13 kg, Kozanköy, Lapta, Mehmetçik ve Ziyamet’te ise 12 kg yağış ölçüldü.

Ayrıca, Beyarmudu, Kalkanlı ve Dipkarpaz’da 11kg; Mağusa, Girne, Mallıdağ, Lefkoşa, Akdoğan, Beylerbeyi ve Gönendere'de 10 kg; Salamis, Ercan, Kantara, Taşkent, Değirmenlik, Zümrütköy, Kaleburnu, Taşpınar, Çayırova, Sandallar ve Pile'de 9 kg; Geçitkale, İskele, Doğancı, Dörtyol, Karaoğlanoğlu, Serdarlı, Akdeniz ve DÜÇ'te 8 kg; Türkeli, Balıkesir, Bostancı, Çayönü, Vadili ve Gönyeli'de 7 kg, Boğaz, Güzelyurt, Gaziveren ve YDÜ'de 6 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yağış alan bölgelerde ise metrekareye 2 ile 5 kg arasında yağış düştü.