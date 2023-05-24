Daireden yapılan açıklamaya göre, “Güzelyurt 54 Kg/M², Akıncılar 30 Kg/M², Vadili 25 Kg/M², Lefkoşa, Taşpınar 23 Kg/M², Bostancı, Alevkaya 20 Kg/M², Zümrütköy 18 Kg/M², diğer yöreler ise 0,1 ile 17 Kg/M²” arası yağış aldı.