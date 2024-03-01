Seyahat rotanızı oluşturmadan önce en revaçtaki tatil trendlerini mutlaka göz atın belki de hayalinizdeki tatil için "hiçbir şey yapmanıza" gerek yoktur.

Son yıllarda tatilciler için rahatlamak öncelik haline gelmeye başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, "hiçbir şey yapmamak" (do-nothing vacation) adlı tatil trendi giderek popüler hale gelmeye başladı.

TERCİHLER DEĞİŞTİ

Sosyal medya hesabınlarında onlarca paylaşım yaptığınız günlerin yerini, gün batımını sakince izlediğiniz tatiller alabilir.

Florida'da yaşayan lüks seyahat şirketinin sahibi Shane Mahoney, tatilcilerin yüzde 80'inin "yalnızca rahatlamak" istediğini söylüyor.

Tatilcilerin helikopter turları veya yamaş paraşütü yerine sahilde zaman geçirmeyi veya çikolata tadımı gibi etkinlikleri tercih ettiği belirtiliyor.

TATİLCİLER NE İSTİYOR?

Yapılan bir ankette, katılımcılara seyahate çıkmanın en büyük nedeni soruldu ve "dinlenme ve rahatlama" ilk sırada yer aldı.

Anket sonuçlarında "eğlenceli zaman geçirmek" ve "aile ile birlikte olmak" tatilciler için ikinci planda kaldı.

"Hiçbir şey yapmadığınız" bu tatilde ister evde olun ister bir otelde. Bu tatil trendinin özünde dinlenmek ve anın tadını çıkarmak yatıyor.

Araştırma şirketi Longwoods International'ın yaptığı ankette ise "dinlenme ve rahatlama" tatilcilerin yüzde 21'inin tercihi oldu.

"Hiçbir şey yapmama" trendinin, evden çıkmadığımız ve seyahatin kısıtlı olduğu pandemi döneminde başladığı belirtiliyor.

OTELLERDE DE DEĞİŞİM BAŞLADI

Dünyaca ünlü otel zincirleri de bu trende uyum sağlamış gibi görünüyor. Sakinliği ve dinlenmeyi tercih edenlere, stresten uzak bir tatil için özel portfolyolar sunuluyor.

Hem ruhu hem de bedeni rahatlatan spa ve masaj deneyimleri de tatilcilerin ilgisini çekiyor. Özel hamam, sauna ve farklı türlerdeki masaj deneyimleri, hiçbir şey yapmadan dinlenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor