Açıklamada, sismik aktivitenin de sürece katkıda bulunduğu, özellikle 2013'te Orta Aceh'i vuran 6,2 büyüklüğündeki depremin, zemindeki dengesizliği artırarak toprak yapısını zayıflatmış olabileceği bildirildi.

Bölgedeki küçük çukurun zamanla erozyon ve toprak kaymalarıyla genişleyip derinleşerek devasa büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, genişliği 30 bin metrekareyi aşan ve derinliği 100 metreye ulaşan çukurun heyelan sonucu oluştuğu belirtildi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN), eyaletin Orta Aceh bölgesindeki köyde geçen haftalarda meydana gelen dev çukur üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı.

