Turizm Bakanlığı Kültür Dairesi tarafından desteklenen proje kapsamında , toplumda farklı engel gruplarının günlük hayatta karşılaştığı sorunları ve yaşam mücadelesini anlatan bir fotoğraf sergisi açılacak.



Engelli bireylerin farkındalığını artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerine getirmek amacıyla hayata geçecek serginin fotoğraf çekim sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler de katılarak projede yer alacak.



Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok ile Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayacak her türlü projede Bakanlık olarak yer almaktan memnuniyet duyacağını belirtti.



Engelli bireyleri çalışma yaşamına dahil etmek ve sosyal hayata uyumlarını daha da güçlendirmek amacıyla, Bakanlık olarak somut adımlar atmayı arzuladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, 30 engellinin kamuya istihdam edildiğini 20 engellinin daha istihdam edileceğini söyledi.



Engelliler Dairesinin kurulması için ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür bireyler olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.