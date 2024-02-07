Turizm  Bakanlığı Kültür Dairesi tarafından desteklenen proje kapsamında , toplumda   farklı engel gruplarının  günlük hayatta karşılaştığı sorunları ve yaşam mücadelesini anlatan bir fotoğraf sergisi  açılacak.


Engelli bireylerin  farkındalığını artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerine getirmek amacıyla  hayata geçecek serginin  fotoğraf çekim sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi  18 Yaş Üstü  Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler de katılarak  projede yer alacak.


 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok ile Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi.

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,  engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayacak her türlü projede Bakanlık olarak  yer almaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

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Engelli bireyleri   çalışma yaşamına dahil etmek  ve sosyal hayata uyumlarını daha da güçlendirmek amacıyla, Bakanlık olarak somut adımlar atmayı arzuladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, 30 engellinin kamuya istihdam edildiğini 20 engellinin daha  istihdam edileceğini söyledi.


Engelliler Dairesinin kurulması için ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür bireyler olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.