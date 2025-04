Özel gereksinimli vatandaşların her daim yanında olduğu ve iş birliklerine katkı yaptığı için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Kibrit ve beraberindekiler, geniş kapsamlı araştırma neticesinde oluşturulan ve engelli vatandaşların özel sektör ile yerel yönetimlerde istihdamlarını arttırmak amacıyla yürütülen engellilerin güçlendirilmesine ilişkin raporu da takdim ettiler.

Görüşmede Kibrit, engelli vatandaşların özel sektör ve yerel yönetimlerde istihdamlarını arttırmak amacıyla yürütülen proje ve proje neticesinde ortaya çıkan rapor hakkında bilgi verdi.

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde özel gereksinimli vatandaşlar için yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri yakından takip ettiğini söyleyen Kibrit, İskele Belediyesi’nde oluşturulan Engelsiz Destek Birimi’ni de takdir ettiklerini ifade etti.

- Sadıkoğlu: “Her zaman ve her şartta özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız”

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin her zaman ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gerek proje gerekse proje dışında her zaman destek olmak istediklerini de belirten Sadıkoğlu, İskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Destek Birimi'nin amacına uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğini anlattı. Her zaman iş birliğine hazır olduklarını da vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit’e ve proje yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.