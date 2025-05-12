Ülkenin farklı bölgelerindeki özel eğitim merkezlerinden öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte sahne gençlere bırakıldı. Gösterileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

Şenlikte özel gereksinimli bireylerin el işleri satışa sunulurken, yiyecek-içecek stantları açıldı, çocuklar için oyun alanları kuruldu.

“Engelsiz Yaşam Şenliği’ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de konuşma yaptı.

Tatar: "KKTC devleti özel gereksinimli bireylere her zaman destek veriyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri anarak başladı.

KKTC devletinin özel gereksinimli bireylere her zaman destek verdiğini vurgulayan Tatar, kimsenin bunu küçümseyemeyeceğini de söyledi.

“Yüreğimiz her zaman halkın yanındadır” diyen Tatar, özel gereksinimli çocuklara, gençlere her zaman önem ve değer verdiklerini yineledi.

Çocuklara öz evladı gibi bakan öğretmenler olduğunu ifade eden ve onların Anneler Günü’nü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, şefkatin, sevginin ve öğrencilerin kalbine dokunabilmenin önemine dikkat çekti.

Her etkinliğe elinden geldiğince katılmaya çalıştığını söyleyen Ersin Tatar, geleceğe dayanışma, sevgi ve güçlü adımlarla yürüneceğini belirtti.

Karavezirler: "Her bireye eşit fırsatlar sunmak için çalışıyoruz"

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belde sınırları içinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Evi’ni her zaman sahiplendiklerini belirtti.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak her bireye eşit fırsatlar sunmak için çalıştıklarını, erişebilir parklar, yollar ve binalar inşa ettiklerini, toplu taşımayı engelli erişimine uygun hale getirdiklerini ifade eden Karavezirler, sosyal destek hizmetleriyle ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Karavezirler, “Tüm engelli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Birlikte üretecek, birlikte yürüyeceğiz. Engelsiz yaşamı sağlamak için varız” dedi.

Ecevit: "Engelleri birlikte aşacağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz parçası olduğunu kaydederek, hep birlikte olunduğu zaman güçlü toplum olunabileceğini söyledi.

Konuşmasında anlayış, dayanışma ve farkındalık vurgusunda bulunan, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve aktif olarak yer alabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Ecevit “Engelleri birlikte aşacağız” dedi.

Konuşmalardan sonra Engelsiz Yaşam Evi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile Algım Özel Eğitim Merkezi’nden özel gereksinimli bireyler sahneye çıktı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Jimnastik Kulübü ile Mesarya Yıldızları Jimnastik Kulübü ve Beşinci Mevsim Yaşam Korosu da şenlikte sahne aldı.