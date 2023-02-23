Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, özellikle şehrin iki büyük caddesinde yıkıma neden olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında sürüyor.

Enkaz birikintisi dağ gibi yükseliyor - 2

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kamyon ve iş makinesi operatörleri çalışmalara katılıyor.

Enkaz birikintisi dağ gibi yükseliyor - 3

Kentte moloz döküm alanı olarak belirlenen Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mevkisindeki alan getirilen molozlar iş makineleriyle bu bölgeye seriliyor.

Enkaz birikintisi dağ gibi yükseliyor - 4

Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor.

Enkaz birikintisi dağ gibi yükseliyor - 5

Adana’da inşaat çalışmaları durduruldu Adana’da inşaat çalışmaları durduruldu

Güvenlik güçleri bu alanda 24 saat nöbet tutuyor.