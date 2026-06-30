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Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

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