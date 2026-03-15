Lefkoşa–Girne Anayolu’nun Darboğaz mevkiinde yola düşen kaya parçaları, özel bir şirkete ait iş makinesi yardımıyla temizlenerek yol güvenliği yeniden sağlandı.

Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe güvenli şekilde açılırken, sürücüler için oluşabilecek risk de ortadan kaldırıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, yolun temizlenmesi için yürütülen çalışmalardan dolayı ilgili şirket yetkilisi ve çalışanlarına teşekkür ederek, tüm sürücülere güvenli sürüşler diledi.