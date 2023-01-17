Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden Kıbrıs konusuyla ilgili bir konuşma yaptı.

Erbaş konuşmasında, “Kıbrıs’ta Rumların yaşattığı tüm vahşete ve katliamlara rağmen, 60 yıldır Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte yürüttüğümüz iyi niyetli adımlar, Rum-Yunan ikilisi tarafından görülmemekte, Birleşmiş Milletler ise bu duruma sessiz kalmaktatır” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS’TA YARIM ASRI AŞKINDIR DEVAM EDEN FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ SON BULDU”

“Artık kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz” diyen Erbaş, Kıbrıs’ta yarım asrı aşkındır devam eden federasyon görüşmelerinin, 2017 yılında Crans Montana’da düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan süreçle birlikte son bulduğunu belirtti.

Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önderliğinde yürütülen yeni süreçte, Kıbrıs’ta eşit iki egemen devlet politikasının tohumları atıldığını söyledi.

“SOYDAŞLARIMIZLA KADER BİRLİKTELİĞİMİZ HER DAİM DEVAM EDECEKTİR”

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Kıbrıs Türkü’nden bir an bile vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyi düşünmediklerini dile getiren Erbaş, “Soydaşlarımızla kader birlikteliğimiz her daim devam edecektir” diye konuştu.

Erbaş, “Tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs Türk liderliği, nasıl Kıbrıs’ta Türk varlığının devamının ana vatanları ile birlikte yürümekten geçtiğini görmüşse, bizlerde kardeşlerimizin bekasını ve birlikteliğimizin devamını her şeyin üzerinde tuttuk” dedi.

Ne dün ne bugün ne de yarın Kıbrıs’ın bekası konusundaki düşüncelerini değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ve Kıbrıs davasının milli politikaları olmaya devam edeceğini kaydeden Erbaş, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu davaya hizmet eden, merhum Dr. Hüseyin Behiçler, Karabardaklar, Necati Özkanlar, Faiz Kaymaklar unutulmayacaktır. Kıbrıs Türk toplumu lideri merhum Doktor Fazıl Küçük’ün, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın ve Kıbrıs’ta özgürlüğün timsali iki bayrağımızın da dalgalanması için mücadele verip şehit düşen kahramanlarımızın verdiği mücadeleyi bir an olsun bile unutmadık, unutturmayacağız.”

“DOĞU AKDENİZ’DE İSTİKRARIN DEVAMI, KKTC’NİN BEKASINA VE İSTİKRARINA BAĞLI”

Ahmet Erbaş, Doğu Akdeniz’de huzur, barış ve istikrarın devamının, KKTC’nin bekasına ve istikrarına bağlı olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin milli mücadele yıllarında söyledikleri gibi, herkes bilmedir ki, dün de bugün de yarın da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır” diyen Erbaş, tarihin akış istikametinin hilâfına kürek çekmenin boşuna bir emek olduğunu söyledi.

Erbaş, 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılması ve Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak katılmasının KKTC’nin kalkınması ve tanınması için çok önemli adım olduğuna dikkat çekti.

“KKTC’NİN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI TURİZM VE YÜKSEKÖĞRETİMDİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli gelir kaynağının turizm ve yükseköğretim olduğunu belirten Erbaş, “Her ikisi de KKTC’nin bacası tütmeyen sanayisidir” dedi.

Erbaş, Türkiye turizm tanıtım ve geliştirme ajanslarının, Türkiye’nin tanıtım reklamlarında, turizm gelirlerini artırabilmek adına KKTC’ye ayrı bir önem vermesi ve uluslararası fuarlarda KKTC’ye de yer vermesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

“LEFKOŞA’YA KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI YAPILMALIDIR”

KKTC’de bulunan üniversitelerle de ortak değişim programları ve proje çalışmaları yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, “Türkiye kredi yurtlar kurumu genel müdürlüğü özellikle Lefkoşa’ya kız ve erkek öğrenci yurtları yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, uçak seferlerinin artırılması ve fiyatların da makul seviyelere indirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki aylarda açılacak olan Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye’nin 4. büyük havalimanına karşılık gelmektedir” diye konuştu.

KKTC ve TC arasında ithalat ve ihracatın Türk Lirası bazlı yapılması gerektiğini belirten Erbaş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen ve yetişen ürünlerde de gümrük muafiyetleri ve kolaylıkları sağlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

“ANADOLU COĞRAFYASI NASIL VATANIMIZSA, KIBRIS DA ÖYLE VATANIMIZDIR”

Erbaş, Ankara’yla Lefkoşa’nın kaderinin bir olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Anadolu coğrafyası nasıl vatanımızsa, Kıbrıs da öyle vatanımızdır” dedi.