Ercan-Gaziköy ana yolunun birinci kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Müslüm Kartal (E-26) yönetimindeki RN 409 plakalı araç ile Ercan istikametinden Gaziköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Etem Gençoğlan (E-41) yönetimindeki JS 845 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RN 409 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İrem Şen (K-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.