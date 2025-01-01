08 Temmuz 2022 tarihinde, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayında, satışa sunulan 2 adet tablet bilgisayar, bir cep telefonu ve para kasasında muhafaza edilen toplam 19.660 TL, 500 ABD doları ve 50 Euro nakit paralar çalınmıştı.

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen ve uzun süredir aranmakta olan 25 yaşındaki Y.A., 31 Aralık 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’na giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.