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Sürücü hakkında "işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak" suçundan 121 bin 236 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 50 ceza puanı işlendi.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde denetim yapan Girne Trafik Amirliği Devriyeler Şube ekipleri, RG 419 plakalı aracın sürücüsü L.N.F.A.'nın işletme izni olmaksızın yolcu taşımacılığı yaptığını tespit etti.

Girne'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye ağır para cezası kesildi.

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