Resmi Gazete’de yayımlanan yasa önerisinin genel gerekçesi şu şekilde:

“Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında havalimanının uluslararası uçuşlara açılabilmesi amacı ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Kuralları çerçevesinde, halkın, yolcuların, mürettebatın, personelin ve havalimanı tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı’ hazırlanmıştır.

Sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı temel sivil havacılık güvenlik standartları belirlenen ve ayrıca kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları bu yasada sunulmuştur.”