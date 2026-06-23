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Ulaştırma alanındaki sorunların çözümünde sektör temsilcileriyle istişarenin önemine dikkat çeken Ercan, ilgili tüm paydaşların katılımıyla kalıcı çözümler üretilebileceğini vurguladı.

Ercan, “Bu sayede denetimler kolaylaşır, korsan taşımacılıkla mücadele güçlenir ve vatandaşlar güvenle taksi hizmeti alabilir.” ifadelerini kullandı.

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Yazılı açıklama yapan Ercan, korsan taşımacılıkla mücadelede etkin denetimin büyük önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşların güvenli ulaşım hizmetine erişebilmesi için resmi taksilerin ilk bakışta tanınabilmesi gerektiğini kaydetti.

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