Best Practices Contest 2026’da farklı ülkelerden 27 proje değerlendirildi. Yarışmada, Lefke dışında Kuzey Kıbrıs’tan diğer Cittaslow kentlerinin de projeleri ödüllendirildi.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesinin “From Poetry to Peace: Lefke’s Living Heritage Model” (Şiirden Barışa: Lefke’nin Yaşayan Miras Modeli) projesi, Sosyal Uyum ödülünü, İtalya’nın Greve in Chianti kentinde düzenlenen Cittaslow International Genel Kurulu’nda aldı.

Ödüle layık görülen “From Poetry to Peace: Lefke’s Living Heritage Model” projesinde, 2017 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, her yıl gerçekleştirilen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri, çocuklara yönelik çevre ve barış temelli farkındalık çalışmaları ile Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen ve iki toplum arasında ortak hafızanın yeniden kurulmasına katkı sağlayan Lefke 48 Bir Grev Öyküsü oyunu örnek uygulamalar olarak yer aldı.

Genel Kurula ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Fikret Demirağ Şiir Festivali Komite Üyesi Tamer Öncül, Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatro Ekibi Yönetmeni Yusuf Nidai ve Lefke Belediyesi Dış İlişkiler ve Cittaslow Sorumlusu Münevver Ebedi Çakmak katıldı. Heyet, farklı ülkelerden gelen yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürülebilir kent politikaları, kültürel mirasın korunması, toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve yerel kalkınma alanlarında yürütülen uygulamaları inceleme fırsatı buldu. Toplantılar boyunca yeni uluslararası iş birlikleri ve ortak proje fırsatları da değerlendirildi.