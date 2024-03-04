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Ercan havalimanında bekleyen vatandaşlar yine ateş püskürken, HTKS’nin Ercan Kule Kontrolü’ndeki grevi Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle ertelendi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrolü’nde gerçekleştirdiği grev havaalanını kilitledi. Ercan Havalimanı'nda uçaklar kalkamadı, ülkeye dönüş yapmak isteyenler Türkiye' de, İstanbul ve Ankara’da rehin kaldı.

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